POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

50:50 - In der vergangenen Woche (29.09. bis 05.10.) wurden insgesamt vier Wohnungseinbrüche bei der Polizei Oberhausen angezeigt. Zwei dieser Taten scheiterten an technisch gut gesicherten Fenstern und Türen oder wachsamen Nachbarn, die sofort die 110 wählten. Auf der Ackerstraße in Oberhausen-Osterfeld gelangten unbekannten Täter über das unverschlossene Gartentor in den rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses. Sie lehnten eine Leiter an die Hausfassade und hebelten das Schlafzimmer im ersten Obergeschoss auf. Im Haus wurden diverse Schränke und Behältnisse nach Diebesgut durchsucht.

Wir sind für Sie da: Melden Sie verdächtige Beobachtungen sofort über 110!

