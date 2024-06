Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Zusammenstoß zwischen Rollerfahrer und Fahrradfahrer

Landau (ots)

Am 27.06.2024 ereignete sich gegen Mittag ein Verkehrsunfall zwischen zwei zweirädrigen Fahrzeugen.

Ein Fahrradfahrer und eine Rollerfahrerin befuhren in dieser Reihenfolge die Ostbahnstraße in Landau in Richtung Stadtmitte. Im Bereich des Ostparks, an der Einmündung zur Martin-Luther-Straße, überholte die 75-jährige Mofa-Führerin den 15-Jährigen auf seinem Fahrrad. Problem war dabei, dass der Junge in dem Moment nach links in die Martin-Luther-Straße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Zweiräder, wobei beide zu Boden stürzten. Das Abbiegevorhaben soll der Junge nicht mittels Handzeichen angekündigt haben. Trotz nicht getragenem Schutzhelm verletzte sich der Fahrradfahrer glücklicherweise nur leicht. Auch die Rollerfahrerin erlitt lediglich Schürfwunden, sodass ein Rettungswagen vor Ort nicht von Nöten war.

