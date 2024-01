Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Sturz im Kreisverkehr

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Ahauser Straße / Raiffeisenstraße;

Unfallzeit: 23.01.2024, 18.00 Uhr;

Nach einem unfreiwilligen Bremsmanöver ist ein Pedelecfahrer am Dienstag in Borken gestürzt. Der 57-Jährige hatte einen Zusammenstoß mit dem Auto einer Unbekannten verhindern wollen: Der Südlohner durchfuhr gegen 18.00 Uhr den Kreisverkehr Ahauser Straße / Raiffeisenstraße, als seinen Angaben zufolge von letzterer direkt vor ihm ein Pkw in den Kreisel einfuhr. Der Pedelecfahrer verlor auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle und stürzte. Die Autofahrerin habe den Kreisverkehr in Richtung Nordring verlassen, ohne angehalten zu haben. Sie sei blond und etwa 40 Jahre alt gewesen und habe am Steuer eines dunklen Kombis ähnlich eines Opel Astra gesessen. Die Polizei bittet die Frau sowie weitere Zeugen, sich unter Tel. (02861) 9000 beim Verkehrskommissariat in Borken zu melden. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell