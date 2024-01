Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec beim Einbiegen erfasst

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Rheinstraße;

Unfallzeit: 23.01.2024, 18.15 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Dienstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 53-Jährige wollte gegen 18.15 Uhr vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes nach rechts in die Rheinstraße einbiegen. Dabei erfasste die Bocholterin mit ihrem Wagen das Elektrofahrrad eines 76-Jährigen. Der Bocholter war damit auf der Rheinstraße in Richtung Franzstraße unterwegs gewesen. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. (to)

