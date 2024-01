Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Stenern - In Auto eingebrochen

Bocholt-Stenern (ots)

Tatort: Bocholt, Hoogenkamp;

Tatzeit: zwischen 21.01.2025, 19.00 Uhr, und 22.012024, 07.00 Uhr;

Aus einem geparkten Wagen haben Unbekannte in Bocholt einen Akkuschrauber gestohlen. Um an das Gerät der Marke Makita zu gelangen, schlugen die Täter die Heckscheibe und ebenso die Frontscheibe des Autos ein. Abgespielt hat sich das Geschehen in der Nacht zum Montag am Hoogenkamp. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Kriminalkommissariat in Bocholt in Verbindung setzen. (to)

