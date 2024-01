Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Unfall weggefahren

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Raesfelder Straße;

Unfallzeit: 22.01.2024, zwischen 08.10 Uhr und 16.00 Uhr;

Die Stoßstange beschädigt, der linke Vorderreifen und der Außenspiegel auf der Fahrerseite - so fand am Montag ein Autofahrer in Borken seinen Wagen vor. Den grau lackierten Opel hatte er zuvor an der Raesfelder Straße geparkt, wo es zwischen 08.10 Uhr und 16.00 Uhr zum Unfall gekommen sein muss. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

