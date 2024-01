Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mit offener Pkw-Tür gestreift

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Josefstraße;

Unfallzeit: 22.01.2024, 13.55 Uhr;

Bei offener hinterer Tür auf der Fahrerseite ist ein Unbekannter am Montag in Borken im Vorbeifahren gegen ein anderes Auto geprallt. Dazu kam es gegen 13.55 Uhr auf der Josefstraße, auf der das grau lackierte Fahrzeug in Richtung Heidener Straße unterwegs war. Nach Angaben der Geschädigten handelte es sich um einen VW oder Opel älteren Baujahrs. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

