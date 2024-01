Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Einbruchsversuch scheitert

Velen (ots)

Tatort: Velen, Paulusstraße;

Tatzeit: 21.01.2024, gegen 01.35 Uhr;

Unbekannte wollten sich gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft in Velen verschaffen. Weil die Eingangstür dem Einbruchsvorhaben standhielt, scheiterten die Täter. Zu dem Vorfall kam es in der Nacht zu Montag gegen 01.35 Uhr an der Paulusstraße. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell