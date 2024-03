POL-PDNR: Pkw rollt gegen geparktes Fahrzeug

Linz am Rhein (ots) - Am Donnerstagnachmittag wurde im Stadtgebiet von Linz ein geparkter Pkw BMW Cabriolet beschädigt. Das Fahrzeug war im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr auf Parkplätzen Am Leetor, Am Meusch-Center und am Schoppbüchel geparkt. Zu Hause stellte die Besitzerin einen Schaden am Fahrzeug fest, der auf eine Unfallflucht schließen lässt. Hinweise erbittet die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: ...

mehr