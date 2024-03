Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Metallschrott

Buchholz (WW) (ots)

Am Donnerstagmittag kam es in Buchholz, Krummenast, zu einem Diebstahl von Metallschrott. Zwei bisher unbekannte Täter (Mann mit schwarzem Jogginganzug und Frau mit roter Hose, grauem Pullover und einem Kleinkind) betraten den Vorgarten des Geschädigten und entwendeten dort eine abgelegte Badewanne sowie Alutüren. Das Diebesgut luden die Beschuldigten in einen weißen Kastenwagen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

