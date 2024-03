Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: In Angelhütte eingebrochen und Drogen zurückgelassen

Friedewald (ots)

Am 14.03.2024 wurde die Polizeiinspektion Betzdorf darüber informiert, dass sich in einer privaten Anglerhütte in Friedewald eine verwirrte Person aufhalte. Die eingesetzten Beamten trafen vor Ort auf einen bereits polizeibekannten 35jährigen Mann, der zum einen unberechtigt in die Hütte eingedrungen war und zum anderen dortige Gegenstände beschädigt und Getränke verzehrt hatte. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Diebstahl, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung eingeleitet. Im Verlauf der anschließenden Aufräumarbeiten wurde durch die Eigentümerin in der Hütte zudem eine Tüte mit -wie später durch die Polizei festgestellt werden konnte- Amfetamin aufgefunden, die mutmaßlich dem Mann zuzuordnen war. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und gegen den Mann ein weiteres Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell