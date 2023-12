POL-PDNR: Senior wurde Opfer eines Trickdiebstahls

Neuwied (ots) - Neuwied - Im Rahmen von Schulwegkontrollen an der Robert-Krups-Schule in Irlich am 04.12.2023 in der Zeit von 07:30 Uhr bis 08:30 Uhr konnten insgesamt 6 Gurtverstöße festgestellt werden. Davon waren in fünf Verstößen Schulkinder involviert. Außerdem konnten mehrere verkehrserzieherische Gespräche durchgeführt werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Pressestelle Telefon: ...

mehr