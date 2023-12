POL-PDNR: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Linz am Rhein (ots) - In der Nacht zum Sonntag fiel einer Streife der Polizeiinspektion Linz ein Pkw in der Straße Am Sändchen auf, welcher augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit geführt wurde. Bei der anschließenden Kontrolle des 33-jährigen Fahrers stellten die Beamte Hinweise auf Drogen- und Alkoholkonsum fest. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Rückfragen ...

