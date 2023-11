Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ein Schwerverletzter bei Verkehrsunfall in Heßler

Gelsenkirchen (ots)

Ein 55-jähriger Gelsenkirchener musste am Sonntag, 19. November 2023, nach einem Verkehrsunfall schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann fuhr am Vormittag mit seinem Auto auf der Grothusstraße in Richtung Rhein-Herne-Kanal. In Höhe der Kreuzung mit der Uferstraße kam er gegen 10.50 Uhr aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum am Gehweg. Der Schwerverletzte wurde vor Ort vom Notarzt medizinisch betreut, ehe er zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Die Grothusstraße war in Fahrtrichtung Gelsenkirchen-Horst für die Zeit der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt. Der Unfallwagen wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

