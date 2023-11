Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall nach Flucht

Gelsenkirchen (ots)

Am 18.11.2023 um 21:42 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung auf ein Kleinkraftrad aufmerksam, welches die Uechtingstraße in Gelsenkirchen ohne Beleuchtung und Kennzeichen befuhr. Bei Erblicken des Streifenwagens beschleunigte der Fahrzeugführer sein Kleinkraftrad erheblich. Zum Zwecke einer Verkehrskontrolle folgten die Beamten dem Kleinkraftrad und versuchten Dieses mittels Anhaltesignalen zum Halten zu bewegen. Dieser Kontrolle versuchte sich der Fahrzeugführer jedoch durch Flucht über innerstädtische Straßen zu entziehen. An der Einmündung Im Emscherbruch / Am Wildgatter kam der Fahrzeugführer schließlich auf regennasser Fahrbahn zu Fall. Er versuchte zunächst weiter zu Fuß zu flüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgung durch die Beamten gestoppt werden. Durch den Sturz erlitt der Flüchtige geringfügige Verletzungen.

Ermittlungen ergaben, dass der 16-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und das Kleinkraftrad nicht für den Straßenverkehr zugelassen war.

Den Fahrzeugführer erwartet eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell