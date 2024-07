Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode/Düshorn: Rüttelplatte entwendet; Wietzendorf: In Friedhofskapelle eingestiegen; Bad Fallingbostel: Steuerungs- und Nivelliergeräte entwendet; Soltau: Einbruch in Gaststätte

Heidekreis (ots)

15.07.2024 / Rüttelplatte entwendet

Walsrode/Düshorn: Unbekannte entwendeten zwischen Freitagmittag und Montagmorgen eine Rüttelplatte von einer Baustelle im Rehrweg in Düshorn. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

15.07.2024 / In Friedhofskapelle eingestiegen

Wietzendorf: In der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen verschafften sich Unbekannte in der Straße "Hinter den Höfen" Zugang zur dortigen Friedhofskapelle. Hierfür hebelten die Täter eine Tür sowie ein Fenster auf. Zudem drangen die Einbrecher in den hölzernen Anbau der Kapelle ein. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Wietzendorf unter 05196-963760 entgegen.

14.07.2024 / Steuerungs- und Nivelliergeräte entwendet

Bad Fallingbostel: Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitagabend und Montagmorgen, überwanden Unbekannte den zwei Meter hohen Zaun einer Firma für Baumaschinen in der Louis-Pasteur-Straße. Vom Gelände entwendeten die Täter dann Steuerungs- und Nivelliergeräte im Wert von rund 60.000 Euro. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

15.07.2024 / Einbruch in Gaststätte

Soltau: In der Nacht von Sonntag auf Montag kletterten Unbekannte an der Fassade eines Gaststättengebäudes in der Winsener Straße hoch und schlugen im ersten Obergeschoss eine Fensterscheibe ein. Hier wurde unter anderem ein Büro durchsucht. Unter Mitnahme von elektronischen Geräten (Tablet und Kopfhörer) verließen die Täter die Gaststätte wieder über das Einstiegsfenster. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell