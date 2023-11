LPI-J: Kollision am Klinikum

Weimar (ots) - Am Montagnachmittag befuhr ein 63jähriger mit seinem Lkw MAN die Brennerstraße, aus Richtung Rathenauplatz kommend und wollte dem Straßenverlauf folgend nach rechts abbiegen. Hierbei blieb er allerdings mit dem hinteren rechten Radkasten an einem in der Brennerstraße abgeparkten Porsche hängen, an dem noch nicht bezifferbarer Sachschaden entstand. Am Lkw entstand lediglich geringer Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

