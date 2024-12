Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Kleintransporter verursacht beim Einfahren auf Bundesstraße einen Verkehrsunfall - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein 49-jähriger Fahrer eines Kleintransporters verursachte am Freitagmorgen, 06.12.2024, gegen 07.30 Uhr, einen Verkehrsunfall mit einem 65-jährigen Pkw-Fahrer. Der 49-Jährige fuhr von einem Parkplatz, unweit der Kläranlage, auf die Bundesstraße 34 ein. Hierbei wollte er nach Sachlage entgegengesetzt eines Verkehrszeichens nach links in Richtung Rheinfelden einbiegen und übersah dabei den 65-jährigen Pkw-Fahrer. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Pkw des 65-Jährigen wurde nach der Kollision abgewiesen und prallte im weiteren Verlauf gegen eine Schutzplanke. Es sei niemand verletzt worden. An dem Pkw des 65-Jährigen dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden eingetreten sein. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell