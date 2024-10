Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Missachtung von Verkehrsregeln führt zu Unfall - 10.000 Euro Schaden (01.10.2024)

Bad Dürrheim (ots)

Am Dienstagmorgen ist es zu einem Unfall mit zwei beteiligten Autos gekommen. Gegen 9:30 Uhr fuhr ein 79-jährige Toyota-Fahrer in der Karlstraße in Richtung Hochemmingen und missachtete die für ihn geltende Vorfahrtsregelung in Form einer Wartelinie auf Höhe der Grünallee. Er stieß mit einem aus der Grünallee nach links in die Karlstraße abbiegenden Porsche zusammen. Der 58-jährige Fahrer dieses Autos missachtete jedoch beim Abbiegen nach links das für ihn geltende Rechtsfahrgebot und kam zu weit nach innen. Am Toyota wird der Schaden auf 4.000 Euro geschätzt, am Porsche auf 6.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell