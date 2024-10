Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer baut Unfall und flüchtet (01.10.2024)

(Singen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstagmittag, gegen 13.45 Uhr, im Bereich Bahnhofstraße/ Praxedisplatz einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der 23-Jährige war mit einem VW Touran auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Nachdem er bereits zuvor durch eine aggressive Fahrweise auffiel, überholte er vor der Ampel eine vor ihm fahrende 33-Jährige. Beim Wiedereinscheren touchierte er einen davor fahrenden Renault Twingo eines 45-Jährigen, der dadurch gegen einen Opel Corsa einer 44-Jährigen stieß. Sowohl der Renaultfahrer als auch die Fahrerin des Opels verletzten sich durch die Kollisionen leicht und kamen zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Der 23-Jährige flüchtete indes von der Unfallstelle. Durch den Hinweis eines Zeugen konnte der junge Mann kurze Zeit später an der Anschrift seiner Freundin angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben und muss sich nun wegen des unter Alkoholeinfluss verursachten Unfalls und Unfallflucht verantworten. Die Höhe des an den Autos entstandenen Schadens wird insgesamt etwa 8.000 Euro geschätzt.

