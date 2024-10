Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell-Böhringen/ Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Unfall verletzt (02.10.2024)

Radolfzell-Böhringen (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der Singener Straße verletzt worden. Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 15-Jähriger mit einem Pedelec auf dem Fahrradschutzstreifen der Singener Straße in Richtung Radolfzell. Als der junge Mann auf Höhe der Einmündung zur Sankt-Nikolaus-Straße eine vor ihm fahrende 85-jährige Pedelec-Fahrerin überholte, bog diese ohne Vorankündigung nach links ab. Infolge der Kollision der beiden Fahrräder stürzte die Seniorin auf die Straße und verletzte sich hierbei schwer. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in eine Klinik.

