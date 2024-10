Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Fahrzeugbrand auf der Marie-Curie-Straße (03.10.2024)

Singen (ots)

Am Donnerstagabend ist es auf der Wendeplatte der Marie-Curie-Straße zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Bei einem Auto eines 26-Jährigen brach aus bislang nicht bekannten Gründen ein Feuer gegen 19.45 Uhr aus. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr Singen, die mit fünf Fahrzeugen und insgesamt 20 Einsatzkräften vor Ort war, stand der Wagen bereits in Brand, konnte aber schnell gelöscht werden. Nach Schätzungen der Polizei dürfte sich die Schadenshöhe auf etwa 10.000 Euro belaufen. Die Beamten haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese dauern an.

