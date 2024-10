POL-KN: (Rottweil) E-Scooterfahrer mit über 1,5 Promille unterwegs (04.10.2024)

Schramberg-Heiligenbronn (ots) - Am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 21.00 Uhr, ist ein Unbekannter in ein Büro im Kloster "Heiligenbronn" eingebrochen. Der Täter gelangte gewaltsam während des Gottesdienstes in das verschlossene Büro. Dort erbeutete er anschließend aus zwei Geldbeuteln mehrere ...

