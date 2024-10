Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Das Polizeirevier Villingen unter neuer Leitung

VS-Villingen (ots)

Das Polizeirevier Villingen hat mit Daniel Heuseck einen neuen Chef. Der nach erfolgreichem Studium an der Deutschen Hochschule für Polizei in Münster in das Polizeipräsidium Konstanz zurückgekehrte, frischgebackene 33-jährige Polizeirat kann auf eine interessante Vita zurückblicken. In der Doppelstadt Villingen - Schwenningen geboren, führte ihn die Polizeikarriere seit 2011 nach Ausbildung und anfänglicher Verwendung im heimatnahen Bereich als Streifenbeamter beim Polizeirevier Schwenningen an verschiedene Wirkungsstätten, so zum Polizeirevier Spaichingen, zur Führungsgruppe der Schutzpolizeidirektionsleitung in Tuttlingen und - auf dem Weg in den höheren Polizeivollzugsdienst - auch zum Führungs- / Einsatzstab des Polizeipräsidiums in Konstanz und ins Innenministerium nach Stuttgart. Nach Abschluss des Masterstudienganges kehrte der verheiratete Vater von zwei Kindern nun zurück und trat zum 01.10.24 die Nachfolge des langjährigen, mittlerweile pensionierten Thomas Barth an. PR Heuseck wird damit ein neues Kapitel in der Geschichte des Polizeireviers Villingen aufschlagen, seine Familie wird den von nun an deutlich kürzeren Weg zur Arbeit sicherlich begrüßen.

