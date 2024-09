POL-FL: Polizeidirektion Flensburg: 10 Stunden 110 - Auf X gewährt die Polizei Einblicke

Dagebüll (ots) - Bereits am vergangenen Freitag (20.09.2024) kam es in der Nordseestraße in Dagebüll zu einer Unfallflucht. Das Polizeirevier Niebüll hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Nach Angaben des Fahrers habe er seinen weißen Opel Insignia gegen 15.15 Uhr auf dem Gästeparkplatz eines Hotelbetriebes in der Nordseestraße abgestellt. Gegen 23.00 Uhr habe er während der Fahrt einen ...

mehr