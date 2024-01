POL-BOR: Gronau - Gullydeckel in Fenster geworfen

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Coesfelder Straße, und Ahaus-Ottenstein, Textilstraße; Tatzeit: 29.01.2024, zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr sowie zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr; In eine in einem Einkaufswagen stehende Tasche sowie in eine Jackentasche gegriffen haben Taschendiebe in Ahaus und im Ortsteil Ottenstein am Montag. In den Morgenstunden waren Kunden mit ihren Einkäufen in Discountern an der Coesfelder Straße ...

