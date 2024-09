Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kropp - Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Kropp (ots)

Am Montag (23.09.2024) kam es in Kropp zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch eine alkoholisierte Fahrzeugführerin. Die Polizeistation Kropp hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen und möglichen Geschädigten.

Gegen 10:15 Uhr wurde die Polizei über die auffällige Fahrweise eines braunen BMW 420i informiert. Das Fahrzeug sei in der Tetenhusener Chaussee in Fahrtrichtung Tetenhusen wiederholt auf den linken Fahrstreifen gelenkt worden. Unter anderem sei das Fahrzeug teilweise über eine Verkehrsinsel gefahren. Diese Fahrweise habe sich auch auf der Kropper Chaussee in Richtung Klein Bennebek fortgesetzt. Im Bereich Kropper Chaussee habe Fahrzeugführerin eigenständig angehalten.

In der anschließenden Polizeikontrolle zeigte sich, dass die 55-jährige Fahrerin stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert knapp unter 2 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Da unklar ist, in wie weit Fahrzeuge aus dem Gegenverkehr durch die Fahrweise der 55-Jährigen gefährdet wurden, sucht die Polizeistation Kropp nun nach möglichen Geschädigten. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, oder selbst ausweichen mussten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04624 - 4506680 bei der Polizeistation Kropp zu melden.

