POL-FL: Stapel: Brand eines Einfamilienhauses in Stapel

Sylt (ots) - In den letzten Tagen wurden der Polizei auf Sylt zwei Fälle bekannt, bei denen männlichen Personen versucht haben, Kinder aus einem Auto heraus anzusprechen. In beiden Fällen reagierten die Kinder richtig und entzogen sich der Situation. Die Polizei nimmt die Hinweise ernst und arbeitet an der ...

mehr