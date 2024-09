POL-FL: Schleswig - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Kampen / Sylt (ots) - Am frühen Freitagmorgen (13.09.2024) kam es in der Gemeinde Kampen auf Sylt zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft. Die unbekannten Täter entwendeten hierbei hochwertigen Schmuck. Gegen 04:00 Uhr verschafften sich zwei dunkel gekleidete Personen gewaltsam Zutritt zu einem Juweliergeschäft in der Hauptstraße in Kampen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter zahlreiche hochpreisige ...

mehr