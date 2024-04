Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Netto Markt

Hückelhoven (ots)

Durch ein Anlieferunternehmen wurde am Dienstag, 2. April, gegen 00.20 Uhr, ein Einbruch in den Netto Markt an der Straße Am Landabsatz festgestellt. Die Täter sind zwischen dem 30. März (Samstag) und dem Zeitpunkt der Feststellung in das Geschäft eingedrungen. Sie rissen eine Alarmanlage ab und stahlen nach ersten Erkenntnissen einen Tresor mit Bargeld.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell