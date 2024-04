POL-HS: Dieselkraftstoff entwendet

Heinsberg-Unterbruch (ots) - Am Montag, 1. April, gegen 21.40 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Wurmstraße ein Pkw durch eine bislang unbekannte Person in Brand gesetzt. Durch eine Kamera wurde zu dieser Zeit eine dunkel gekleidete Person aufgezeichnet, die mit einem Benzinkanister den vorderen Bereich des Fahrzeugs in Brand setzte. Die Person entfernte sich anschließend wieder in Richtung ...

