POL-HS: Fahrzeugaufbruch

Übach-Palenberg-Übach (ots) - Aus einem Lkw, dieser parkte in einer Parkbucht an der Boschstraße, zapften unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag (2. April) etwa 400 Liter Dieselkraftstoff ab. Dabei entstand eine Kraftstofflache unterhalb des Fahrzeugs. Der Kraftstoff wurde durch die Feuerwehr abgestreut. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu dieser Tat auf. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

