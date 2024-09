Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kampen

Sylt - Einbruch in ein Juweliergeschäft

Kampen / Sylt (ots)

Am frühen Freitagmorgen (13.09.2024) kam es in der Gemeinde Kampen auf Sylt zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft. Die unbekannten Täter entwendeten hierbei hochwertigen Schmuck.

Gegen 04:00 Uhr verschafften sich zwei dunkel gekleidete Personen gewaltsam Zutritt zu einem Juweliergeschäft in der Hauptstraße in Kampen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter zahlreiche hochpreisige Schmuckstücke aus dem Geschäft. Die Schadenssumme liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich. Als die Polizei kurze Zeit später am Tatort eintraf, waren die maskierten Täter bereits in unbekannte Richtung geflüchtet. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei auf Sylt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Personen, die Hinweise zu der Tat geben können oder im Zeitraum von 03:30 bis 04:30 Uhr im Bereich Kampen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04651-7047-0 bei der Polizei zu melden.

