Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 2406013.4 Brunsbüttel: Unfallflucht mit verletztem Kind - Zeugen gesucht

Brunsbüttel (ots)

Am 12.06.2024 um 16:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Olof-Palme-Allee und Schmiedestraße. Ein Autofahrer befuhr die Olof-Palme-Allee aus Richtung B5 kommend in Richtung Innenstadt. Der 10-jährige Geschädigte radelte mit seinem Fahrrad den Fahrradweg an der Olof-Palme-Allee in der Gegenrichtung entlang und wollte an der Einmündung zur Schmiedestraße geradeaus über den Fahrradweg weiter in Richtung B5 fahren. Der Fahrer des PKW, welcher wartepflichtig gewesen wäre, bog nach links in die Schmiedestraße ein und touchierte dabei mit dem hinteren, linken Fahrzeugbereich das Rad des Jungen. Dieser kam daraufhin zu Fall und verletzte sich leicht an der Hand. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern oder schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Bei dem Flüchtenden soll es sich um einen dunkelgrauen Audi, evtl. untere Q Modellreihe, handeln. Zeugen und Hinweisgeber sollten sich bei der Polizei Brunsbüttel unter 04852 - 60240 melden.

