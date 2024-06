Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 2406013.1 Tensbüttel-Röst: Brand eines Wintergartens

Tensbüttel-Röst (ots)

Am 12.06.2024 um 19:55 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über ein Feuer an einem Einfamilienhaus am Österäcker. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte die Feuerwehr Brand bereits abgelöscht. Das Feuer richtete größere Schäden am Wintergarten des Hauses an, der nahezu komplett ausbrannte. Zudem wies das hölzerne Carport nicht unerhebliche Brandzehrungen auf. Der Schaden beträgt 10.000 EUR. Den Brandort beschlagnahmten die Beamten. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kripo Heide aufgenommen und dauern an.

Jochen Zimmermann

