POL-IZ: 2406010.5 Büsum: Mann verletzt Radfahrer mit Metallgehstock

Büsum (ots)

Am 11.06.2024 um 20:15 Uhr begegnete der Geschädigte auf seinem Fahrrad einem unangeleinten Hund in der Werftstraße. Unweit des Hundes folgte die augenscheinlich angetrunkene Halterin. Auf den Hund angesprochen, ergoss sich die vorher schon auf den Hund schimpfende Dame in wüsten Pöbeleien in Richtung des 40-Jährigen. Zudem trat jetzt auch der 38-jährige und ebenfalls alkoholisierte Lebensgefährte der Hundehalterin auf den Plan. Dieser näherte sich kommentarlos dem Opfer und schlug diesem mit einem mitgeführten Metallgehstock gegen Schulter und Arm. Hierbei zog sich der Geschädigte eine Verletzung des Ellenbogens zu. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille beim Schläger. Die Entnahme einer Blutprobe beim Beschuldigten lehnte der zuständige Bereitschaftsstaatsanwalt ab. Der Mann aus Büsum bedurfte nach der Attacke einer medizinischen Versorgung im WKK Heide. Der Angreifer wird sich in einem Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten müssen.

Jochen Zimmermann

