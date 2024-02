Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu Unfall gesucht

Gifhorn (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht wurde die Polizei am Montag dieser Woche gerufen. Gegen Mittag hatte ein 31-Jähriger seinem BMW in der Memeler Straße in Gifhorn gestartet. Nach wenigen Metern musste er die Fahrt stoppen, da ungewöhnliche Geräusche zu hören waren. Eine Nachschau ergab, dass die Felge hinten links verzogen und der Kotflügel darüber beschädigt war. Auch die hintere, rechte Felge war beschädigt. Durch die Wucht eines Zusammenstoßes war das Fahrzeug mit dieser an den Bordstein geschlagen.

Der 31-Jährige hatte seinen BMW am Samstagabend am Rand der Memeler Straße ordnungsgemäß abgestellt. Der Unfall ereignete sich zwischen dem 17.02.2024, 19:00 Uhr und dem 19.02.2024., 11:00 Uhr. Der Verursacher bzw. die Verursacherin hatte diesen nicht gemeldet, sondern nach dem Zusammenstoß die Örtlichkeit unerlaubt verlassen. Zu dem eingeleiteten Ermittlungsverfahren sucht die Polizei Gifhorn Zeugen. Hinweisgeber melden sich bitte unter 05371 980-0 bei der Polizei Gifhorn.

