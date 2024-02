Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Scheiben eingeschlagen

Wahrenholz (ots)

Die Polizei Wesendorf sucht zu Ermittlungen nach einer Sachbeschädigung Zeugen. Mindestens ein bislang unbekannter Täter zerstörte am gestrigen Montag, zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr mehrere Fensterscheiben einer Lagerscheune an der Straße Im Nordfeld in Wahrenholz. Dazu wurde den ersten Ermittlungen nach ein Ast benutzt.

Zeugen und Hinweisgeber, die entsprechende Tathandlungen oder verdächtige Personen um Nahbereich des Tatorts beobachtet haben, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 05376 97656-0 an die Polizei Wesendorf.

