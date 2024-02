Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verletzte nach Sprengstoffexplosion

Dannenbüttel (ots)

Am Kieswerk bei Dannenbüttel kam es am späten Nachmittag des gestrigen Sonntags zu einer Sprengstoffexplosion. Bei dieser wurden ein Kind und ein Jugendlicher schwer verletzt. Die beiden Jungen hatten zusammen mit einem dritten Jugendlichen Schwarzpulverinhalt aus mehreren Feuerwerkskörpern in ein Kunststoffgefäß gefüllt und wollten dieses nahe des Kieswerks zünden. Dabei kam es zu Verletzungen an Hand und Gesicht bei zwei Jungen. Der dritte blieb unverletzt und rief nach der Explosion den Rettungsdienst.

Beide Verletzte waren bei Eintreffen der Rettungskräfte bei Bewusstsein. Sie wurden per Rettungshubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover geflogen bzw. per Rettungswagen in eine Klinik nach Braunschweig gefahren. Der unverletzte Jugendliche wurde in die Obhut seiner Eltern übergeben.

