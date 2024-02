Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruchdiebstähle in Einfamilienhäuser

Leiferde und Walle (ots)

Am Abend des 16.02.24 wurde in der Zeit von 17:30 bis 21:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Baukhorst in Leiferde eingebrochen. Die Täter hebelten mit einem unbekannten Werkzeug die Terrassentür auf. Sie durchsuchten das Haus und wurden anscheinend durch den anwesenden Hund gestört. Sie entkamen mit Diebesgut in unbekannte Richtung.

Am Samstagabend kam es zwischen 18:00 und 22:00 Uhr ebenfalls zu einem Einbruchdiebstahl. Die Täter hebelten im Osterberg in Walle eine Terrassentür auf und durchsuchten danach das Einfamilienhaus nach Diebesgut. Sie flüchteten danach mit Schmuck und Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Gifhorn unter 05371/980-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell