Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Eine Kontrolle, mehrere Anzeigen

Gifhorn (ots)

In der Nacht auf den gestrigen Donnerstag stellten sich zwei Beamte der Polizei Gifhorn mit ihrem Funkstreifenwagen an der Bundesstraße 4, im Bereich der Abfahrt nach Ribbesbüttel auf und beobachteten den vorbeifahrenden Verkehr. Dabei wurden sie gegen 03:30 Uhr auf einen Mazda aufmerksam, der sehr langsam fuhr. Die Beamten folgten dem Fahrzeug daraufhin in Richtung Norden. Während der Fahrt konnte sie beobachten, dass die Geschwindigkeit stark variierte und der Mazda unsicher gelenkt wurde. Die anschließende Kontrolle fand in der Winkeler Straße in Gifhorn statt. Bei dieser bemerkten die Beamten beim Fahrer, er war alleiniger Insasse, Alkoholgeruch. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,44 Promille. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass der 36-Jährige nicht im Besitz der Fahrerlaubnis ist und für den Mazda kein Versicherungsschutz bestand.

Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell