Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrskontrollen decken unerlaubte Fahrten auf

Hankensbüttel (ots)

Beamte der Polizei Wittingen leiteten nach Verkehrskontrollen in dieser Woche Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Am Montagabend, gegen 20.15 Uhr, fuhr auf der Uelzer Straße in Hankensbüttel ein Volkswagen Tiguan. Die dahinterfahrenden Beamten bemerkten ein defektes Rücklicht an dem Fahrzeug. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,52 Promille. Gegen den 57-jährigen Fahrer wurde daraufhin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Strafverfahren müssen sich zwei Männer im Alter von 19 und 48 Jahren stellen. Letzterer wurde am Dienstag in der Straße Hohe Luft in Hankensbüttel kontrolliert, er war mit seinem Skoda unterwegs. Es stellte sich heraus, dass ihm bereits vor mehreren Jahren die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Ebenfalls in Hankensbüttel, in der Hindenburgstraße, wurde am gestrigen Mittwoch die Fahrt eines Audi gestoppt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass auch dieser Fahrer, ein 19-Jähriger, keine Fahrerlaubnis besaß.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell