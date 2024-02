Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall auf Parkplatz

Meinersen (ots)

Am Freitag der vergangenen Woche ereignetet sich eine Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in Meinersen. Eine 46-Jährige stellten ihren Skoda Superb gegen 10:15 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Markts an der Gifhorner Straße ab. Als sie nur 15 Minuten später wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie Dellen und Lackkratzer an der hinteren Fahrerseite feststellen.

Der Verursacher bzw. die Verursacherin hatte den Parkplatz nach dem Unfall unerlaubt verlassen. Die Polizei Meinersen nahm den Unfall auf und sucht Zeugen. Hinweise zum flüchtigen Verursacher oder dessen Fahrzeug werden unter der Telefonnummer 05372 9733-0 entgegengenommen.

