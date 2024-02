Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht auf E-Scooter II. Akt

Bad Frankenhausen (ots)

Am 04.02.2024 führten die Beamten in der Seehäuser Straße in Bad Frankenhausen eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei wurde um 02:10 Uhr ein 37-jähriger Mann auf einem E-Scooter kontrolliert. Während die notwendige Versicherung vorlag, war dem Mann wohl entfallen, dass man auf einem derartigen Fahrzeug nicht unter dem Einfluss berauschender Mittel fahren darf. Ein Drogenvortest ergab Hinweise darauf, dass der Mann zuvor Cannabis sowie Methamphetamine konsumiert hatte. Zur weiteren Klärung musste er die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Es wurde gegen ihn ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet, in dem ihm ein Bußgeld von mindestens 500,- EUR droht, sollte sich der Verdacht bestätigen.

