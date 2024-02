Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht auf E-Scooter I. Akt

Sondershausen (ots)

Am 02.02.2024 führten Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser gegen 19:30 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Erfurter Straße in Sondershausen durch. Hierbei wurde ein 18-jähriger auf seinem E-Scooter kontrolliert. Während die Beamten im positiven feststellen konnten, dass das Fahrzeug die notwendige Versicherung aufwies, waren sie vom Ergebnis des durchgeführten Drogenvortests enttäuscht. Dieser lieferte Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer zuvor Cannabis konsumiert hatte. Um dies weiter prüfen zu können, musste der junge Mann die Beamten für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt. Sofern sich der Verdacht bestätigt, erwartet den Mann ein Bußgeld von mindestens 500,- EUR.

