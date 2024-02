Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht in Allmenhausen

Allmenhausen (ots)

In der Zeit vom 01.02.2024, 15:00 Uhr bis 02.02.2024, 13:30 Uhr kam es in der Herrenstraße in Allmenhausen zu einem unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Durch eine unbekannte Person wurde beim Ein- oder Ausparken ein schwarzer Skoda eines 44-jährigen touchiert. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 3000,- EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Personalien bekannt zu geben. Durch die Polizei wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eröffnet. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen zu melden.

Aktenzeichen: 0030240/2024

