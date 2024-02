LPI-NDH: Sammlungen von Verkehrsstraftaten

Artern (ots) - Am 02.02.2024 wurden die Beamten der Polizeistation in Artern über ein unerlaubtes Entfernen vom Unfallort informiert. Im Zeitraum von 07:45 Uhr bis 11:00 Uhr wurde der geparkte rote Renault einer 45-jährigen in der Herrenstraße beschädigt. Vermutlich kam es beim Ein- oder Ausparken eines anderen Pkw zur Kollision, sodass am Renault der Dame ein geschätzter Schaden von ca. 1000,- EUR entstand. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde durch die ...

