POL-MFR: (1381) Hoher Sachschaden nach Firmeneinbruch - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Sonntagnachmittag (26.11.2023) fand in der Nürnberger Innenstadt eine pro-palästinensische Demonstration statt. In der Spitze zählte die Polizei rund 700 Teilnehmer. Die Versammlung begann gegen 15:30 Uhr auf dem Dr.-Peter-Schönlein-Platz mit rund 350 teilnehmenden Personen. Nach mehreren Redebeiträgen setzte sich der Aufzug um 16:55 Uhr in ...

mehr