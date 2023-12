POL-PDNW: Verstoß gegen das 0,5-Promille-Gesetz

Grünstadt (ots) - Am Freitag (01.12.23) gegen 23:20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Daimlerstraße einen 24 Jahre alten Fahrer eines E-Scooters. An dem Elektrokleinstfahrzeug befand sich kein gültiges Versicherungskennzeichen, was eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz darstellt. Der 24-jähige zeigte drogentypische Auffälligkeiten; ein ...

mehr