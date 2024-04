Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hoffenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht!

Hoffenheim (ots)

Am Samstag gegen 18:50 Uhr kollidierte ein unbekannter Rollerfahrer in der Silbergasse mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos und flüchtete anschließend. Eine Zeugin wurde durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam und sah den Unbekannte mit dessen Roller auf der Fahrbahn liegen. Nach dem Sturz sei dieser sofort wieder aufgestanden und flüchtete mit dessen schwarz-roten Motorroller. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Das Polizeirevier Sinsheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

